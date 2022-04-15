طوكيو 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 10ر176 نقطة أو 65ر0% ليصل إلى 90ر26995 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 68ر16 نقطة، أو87ر0%، ليصل إلى 37ر1891 نقطة.// انتهى //06:31ت م0038