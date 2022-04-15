جدة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأطلقت بلدية محافظة العرضيات أمس حزمة من المبادرات الهادفة إلى التغلب على التحديات وخلق بيئة من التحفيز والتطوير تحت عنوان "عندما نفكر" ، والتي تفرع منها عدد من المبادرات منها: مبادرة هويتي، ومبادرة نخطط ثم ننفذ، ومبادرة تطوير المرافق والمباني، ومبادرة نخطط نحو المستقبل.وأفاد رئيس البلدية المهندس محمد أحمد المعشي أن المبادرات تُعنى بالاكتفاء الذاتي والتوفير في كفاءة الإنفاق وذلك لسد الاحتياجات من حجار الرصيف "البلدورات" في أعمال الصيانة وترميم الأرصفة المتهالكة ومعالجة بعض مظاهر التشوه البصري ، مشيرا إلى أن المبادرات بدأت بمحاولات متكررة حتى وصلت للنموذج النهائي للقالب من خلال صنع وإنتاج البلدورات بنفس المستوى المقارب للبلدورات التي يتم شرائها من المصانع وبنفس الحجم والجودة وبأقل تكلفة بأكثر من 50% والتي ستنعكس على رصف الطرق والميادين بأقل التكاليف المادية.// انتهى //07:00ت م0039