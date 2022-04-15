الرباط 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش أن حكومته حريصة على تنفيذ وتفعيل التوصيات التي تضمنها النموذج التنموي الجديد في مجال التنمية المستدامة.وأخبرت عن دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى الالتزام بالهدنة، وذلك في ختام زيارته لصنعاء والتي بحث خلالها تنفيذ وتثبيت الهدنة القائمة.ونقلت إعلان البحرية الأمريكية أنها بصدد تشكيل قوة جديدة متعددة الجنسيات للتصدي لتهريب الأسلحة في المياه المحيطة باليمن.وتابعت تطورات الوضع الميداني في أوكرانيا، لافتة النظر إلى أن الجيش الروسي قد أعلن سيطرته على ميناء ماريوبول التجاري البحري بشكل كامل، ويستعد للسيطرة على شرق أوكرانيا.وأنبأت عن فصول الحملة الانتخابية التي يخوضها الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ضد منافسته اليمينية مارين لوبان، لاستمالة أصوات الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ال 24 من الشهر الجاري.وسلطت صحف المغرب الضوء على حصيلة الفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت جنوب أفريقيا وأدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص في ديربان الساحلية وفق ما أعلنت عنه سلطات البلاد.// انتهى //08:53ت م0040