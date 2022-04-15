القدس المحتلة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأصيب اليوم الجمعة عشرات المصلين الفلسطينيين إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين، مما أدى إلى إصابة العشرات.وأشارت المصادر إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أقامت مستشفى ميدانيا داخل الأقصى، وأوضحت أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 90 إصابة، بينها مسعفون وصحفيون، مفيدة أن معظم الإصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم، فيما تم نقل 27 إصابة إلى مستشفيات القدس.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال لاحقت المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من باحات الأقصى، وأغلقت جميع البوابات المؤدية إليه باستثناء باب حطه، وأن هناك عددا من المصلين ما زالوا محاصرين في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى.// انتهى //09:05ت م0042