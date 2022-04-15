تونس 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم ترحيب تونس بإعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، معربة في بيان صادر عن وزارة خارجيتها عن أملها في أن تشكل هذه الخطوةفرصة جديدة من أجل بلوغ تسوية سياسية للأزمة في اليمن.ونقلت دعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال استقباله لوزير الصحة التونسي على مرابط إلى مواصلة بذل كل الجهود اللازمة من أجل التصدي لجائحة كوفيد ـ 19 في البلاد.وتطرقت إلى القرار الذي اتخذته السلطات التونسية القاضي برفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال هذا العام، مشيرة في هذا الإطار إلى تصريحات لوزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية نائلة نويرة الفنجي التي عدت فيها أن الدولة اضطرت إلى هذه الزيادات بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة على تونس وعلى كل دول العالم.وأنبأت عن تلقي وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش اتصالا هاتفيا من نظيرها الإماراتي عبد الله بن زايد ، تناولت آخر تطورات الملف الليبي .ورصدت مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تناولت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع علىالساحة الفلسطينية.وتابعت صحف تونس الحملات الانتخابية للرئاسة في فرنسا للمترشحين إلى الجولة الثانية التي ستقام يوم 24 أبريل الجاري، موضحة حدوث اشتباكات بين الشرطة وطلاب من جامعة السوربون رافضين لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات.// انتهى //09:17ت م0044