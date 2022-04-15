القدس المحتلة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأدان وزير شؤون القدس فادي الهدمي اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين مما أدى إلى إصابة أكثر من 90 منهم.وحمل الهدمي في بيان صحفي اليوم الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه.وأشار إلى أن تقارير المؤسسات الصحية تظهر أن أغلب الإصابات تركزت في الأجزاء العلوية من أجساد المصابين، لافتا النظر إلى أن اقتحام الأقصى بهذه الأعداد من أفراد الشرطة تدلل على أن الاقتحام كان مبيتا.وشدد وزير شؤون القدس على أن ما جرى هو انتهاك فظ للوضع التاريخي القائم بالمسجد الأقصى، مؤكدا الحاجة العاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية إلى سرعة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.// انتهى //09:28ت م0045