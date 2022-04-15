رام الله 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث ارتقى 3 شهداء في جنين ونابلس، وأصيب عدد آخر من المواطنين خلال مواجهات، وجرى اعتقال 47 مواطنا بينهم 5 أطفال، بينما قرر الاحتلال الاستيلاء على مساحات زراعية في الأغوار، وأغلق عددا من الطرق.ونشرت إدانة الأزهر الشريف باستياء شديد إرهاب الكيان الصهيوني واعتداءاته المتكررة بحق الفلسطينيين العزل، والسماح لأفراد هذا الكيان باقتحام المسجد الأقصى وانتهاك ساحاته المباركة، على مرأى ومسمع دولي وصمت عالمي مخجل، وتطبيق فاضح لسياسات الكيل بمكيالين، وترك الفلسطينيين لقمة سائغة في فم هذا الكيان المفترس دون مراعاة لأدنى حقوق الإنسان والإنسانية.وتحدثت عن أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإعداماته الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ترجمة عملية لتعليمات الساسة في إسرائيل.ورصدت مطالبة دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بتحرك دولي فوري لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في ظل جرائم الاحتلال اليومية.ولفتت النظر لإرسال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ( المملكة المتحدة )، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد يومين فقط من الرسائل السابقة، وذلك نظرًا لاستمرار قتل وجرح المدنيين الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال شهر رمضان المبارك.وألقت صحف فلسطين الضوء على تصريحات المجلس الوطني الفلسطيني أن الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدن والقرى الفلسطينية وترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هي ترجمة وتنفيذ للسياسة والتعليمات المباشرة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المستوطن نفتالي بينيت.// انتهى //09:30ت م0046