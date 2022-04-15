القاهرة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار إستراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وجميع مرافقها لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة التجارة العالمية.وعرجت على المباحثات التي أجرتها وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الدكتور سالم بن محمد المالك، وتناولت أوجه التعاون المشترك بين مصر والمنظمة.وتابعت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد وإصابة 9 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية.ونشرت تحذير منظمة الصحة العالمية من أن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا لا يعني بالضرورة أن خطره بات أقل.وأنبأت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن مقتل 300 شخص جراء الفيضانات التي ضربت الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا.// انتهى //10:54ت م0050