جدة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.كما جرى بحث فرص التعاون بين المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات وسبل تطويرها.// انتهى //11:08ت م0051