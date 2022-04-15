عمّان 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشدّ العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء عليه وعلى المصلين انتهاكاً صارخاً، وتصرفٌ مدانٌ ومرفوض، مُطالباً السلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من حرم المسجد فوراً.وحذّر السفير أبو الفول من مغبة هذا التصعيد الخطير، وحمّل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة المسجد الأقصى والمصلين، مطالباً بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.// انتهى //11:23ت م0053