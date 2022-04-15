إسلام آباد 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم نفي المتحدث العسكري الباكستاني نظرية وجود مؤامرة للإطاحة بالحكومة السابقة، مطالبة من جميع الأحزاب السياسية عدم إقحام قيادة الجيش في الخلافات السياسية، وتجنب الحديث عن الأمور المتعلقة بالأمن الوطني.وأخبرت عن تجاوز الإصابات العالمية بفيروس كورونا 500 مليون شخص، مع تفشي المتحور الفرعي "بي إيه 2" شديد العدوى من سلالة أوميكرون، في كثير من البلدان في أوروبا وآسيا.وواكبت صحف الجمعة متابعة أنباء تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني منذ تعيين شهباز شريف رئيساً للوزراء في باكستان.وتناولت تطورات الإعصار البحري الذي ضرب أجزاء من الفلبين وخلف 123 قتيلاً وآلاف النازحين، ومواصلة الجيش الفلبيني جهود البحث والإنقاذ.// انتهى //12:27ت م0054