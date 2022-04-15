القاهرة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسحذر البرلمان العربي من استمرار تلاعب مليشيا الحوثي بملف خزان صافر، وتغيير مواقفها واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي، مشيرًا إلى أن الخزان يواجه خطر تسريب النفط الخام مما سيؤدي إلى غرقه أو انفجاره، ويُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية.وشدد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لنقل الوقود إلى أماكن آمنة، مطالبًا مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأمنية والإنسانية والأخلاقية والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة، واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بنقل الوقود قبل وقوع الكارثة.// انتهى //12:28ت م0055