موسكو 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 11.432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و261 وفاة.وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 18.053.359 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 373.027 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 17.340.639 حالة بعد تعافي 19.523 مصاباً.// انتهى //12:33ت م0056