عام / روسيا تسجل 11432 إصابة جديدة بكورونا و261 وفاة
الجمعة 1443/9/14 هـ الموافق 2022/04/15 م واس
موسكو 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واس
سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 11.432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و261 وفاة.
وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 18.053.359 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 373.027 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 17.340.639 حالة بعد تعافي 19.523 مصاباً.
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