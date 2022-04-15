عمّان 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 5.38%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2407.5 نقاط.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 11.8 مليون دينار أردني مقارنة مع 7.1 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 66.0%، فيما وصل حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 59.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع 35.7 مليون دينار للأسبوع السابق.كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 20.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 18431 صفقة.// انتهى //12:52ت م0057