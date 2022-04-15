القدس 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واساعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 400 مصلٍ من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى.ونقلت مصادر فلسطينية وشهود عيان، أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة فجر اليوم، وأطلقت وابلاً من الأعيرة النارية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة أكثر من 153 شخصاً، من بينهم اثنان في حالة خطرة.// انتهى //13:11ت م0059