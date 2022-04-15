رام الله 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى ضد المصلين، والاقتحام الهمجي الذي قامت به شرطة الاحتلال وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمصلين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وكذلك طواقم الإسعاف والإعلاميين، مما خلف عشرات الإصابات منها الخطيرة والمتوسطة.وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، إن ما تعرض له المسجد الأقصى والمصلين يكشف حقيقة نوايا الاحتلال الرامية لفرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى وتقسيمه، كما تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من عمليات أسرلة وتهويد القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية.وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها، مؤكدةً أن المجتمع يتحمل المسؤولية عن نتائج صمته وتجاهله لما يتعرض له الشعب الفلسطيني عامة، والقدس ومقدساتها بشكل خاص، مشيرةً إلى أن الشعب الفلسطيني ضحية الاحتلال والاستيطان وازدواجية المعايير الدولية.// انتهى //13:28ت م0060