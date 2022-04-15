الرياض 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأعلنت شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي إطلاق النسخة المُحدثة من خدمة المحادثة التفاعلية عن طريق تطبيقي "واتساب" وتويتر" مُعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تُعد أحد اهم الركائز التي تعتمد عليها الشركة في عملية التحول الرقمي التي تتبناها، حيث تتضمن التحديثات التي تم تطبيقها على الخدمة العديد من المميزات بهدف توفير تجربة فريدة ومبتكرة، حيث تم استبدال النصوص والقوائم الطويلة بمجموعة من الخيارات - أيقونات وقوائم منسدلة - والتي تتيح للمستخدم الضغط على القائمة واختيار الخدمة للحصول على النتائج بشكل سهل وسريع.وفي خطوة جديدة نحو التميز والريادة، تم توفير خدمة إشعارات الرحلات بلغة الإشارة للصم والبكم، إلى جانب توفير معلومات حول الخدمات المقدمة من المطار، ليكون مطار الملك خالد الدولي، أول مطار على مستوى العالم يطلق هذه الخدمة.وبين الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد بن عبدالله المغلوث أن هذه الخدمة تأتي بهدف تحسين تجارب المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في توفير تجربة تفاعلية من خلال القنوات الاجتماعية، بجانب دعم فئة غالية على قلوبنا جميعًا من ذوي الإعاقة بهدف تمكينهم وتوفير تجربة سفر استثنائية لهم عبر مطار العاصمة.تتوافر الخاصية الجديدة لمستخدمي أنظمة تشغيل " IOS" و "أندرويد"، وسيتمكن المسافرون وزوار المطار من الاستفسار عن الرحلات وأسعار الخدمات وغيرها من المعلومات التي يحتاجونها بسهولة.كما ستسهم هذه الخدمة في تنويع طرق التواصل ورفع مستوى رضا المسافرين إلى مستويات جديدة.يذكر أن مطارات الرياض قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن عدد من المبادرات في إطار خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي، من أبرزها منصة "أفق" الجديدة لإدارة كافة عمليات المطار بصورة رقمية.// انتهى //13:28ت م0061