عمّان 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم مع أمين عام اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية والاستفزازية في المسجد الأقصى.وعد الجانبان اقتحام الجيش والشرطة الإسرائيلية الحرم القُدسيّ الشريف صباح اليوم، الذي أدى إلى إصابة حوالي 152 مصلياً واعتقال المئات، تصعيداً خطيراً ومداناً يُهدد بتفجّر الأوضاع، وخرقاً صارخاً لمسؤولية إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.وحذر الجانبان من تبعات التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما فيها القدس، مؤكدين أن هذا التصعيد يُقوض كل الجهود التي بُذلت للحفاظ على التهدئة الشاملة، وطالباً المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقفه.وشدّدا على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية.// انتهى //13:42ت م0064