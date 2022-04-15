مكة المكرمة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واستواصل أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية على الأسواق والمقاهي ومحال التزيين والمشاغل النسائية للتأكد من سلامة المعروضات والتزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية .وخلال هذا الأسبوع أغلقت الأمانة صالوني تجميل نسائيين ومقهى بعد رصد وضبط عدة مخالفات أبرزها وجود مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ومخالفات أخرى.وبينت أن برنامج الرقابة النسائي يأتي ضمن برنامج شامل خلال موسم رمضان للرقابة البلدية على المنشآت التجارية وتعمل الفرق الرقابية النسائية على الحد من المخالفات الصحية والنظامية داخل الأنشطة النسائية كما يتم إدراج المخالفين ضمن برنامج للرقابة الدورية ، لضمان تصحيح المخالفات وتطبيق الأنظمة.// انتهى //14:32ت م0070