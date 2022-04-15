عام / محافظ الوجه يزور فعاليات مهرجان " كن منتجاً " ويشيد بالتعاون المجتمعي
الجمعة 1443/9/14 هـ الموافق 2022/04/15 م واس
الوجه 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واس
زار محافظ الوجه العميد شجاع بن محمد الشريف أمس ، فعاليات مبادرة " كن منتجاً "، التي تنظمها جمعية البر الخيرية بمركز أبو القزاز ، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وبلدية المحافظة ، بمشاركة أكثر من 32 أسرة منتجة.
وأطلع خلال زيارته على المنتوجات الرمضانية والمشغولات اليدوية والمهنية للأسر المنتجة ، وعلى البرامج والأنشطة التي تقدمها ، مؤكداً أن هذه المبادرة من الجمعية والجهات المشاركة تأتي حرصاً من القائمين عليها على دعم وتمكين الأسر المنتجة، وإيجاد نافذة تسويقية لمنتجاتها المتنوعة، وتشجيع الإنتاج الأسري.
يذكر أن مبادرة " كن منتجاً " مقامة على الواجهة البحرية للمحافظة وتستمر حتى العشرين من شهر رمضان المبارك.
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15:22ت م
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