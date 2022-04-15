الوجه 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسزار محافظ الوجه العميد شجاع بن محمد الشريف أمس ، فعاليات مبادرة " كن منتجاً "، التي تنظمها جمعية البر الخيرية بمركز أبو القزاز ، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وبلدية المحافظة ، بمشاركة أكثر من 32 أسرة منتجة.وأطلع خلال زيارته على المنتوجات الرمضانية والمشغولات اليدوية والمهنية للأسر المنتجة ، وعلى البرامج والأنشطة التي تقدمها ، مؤكداً أن هذه المبادرة من الجمعية والجهات المشاركة تأتي حرصاً من القائمين عليها على دعم وتمكين الأسر المنتجة، وإيجاد نافذة تسويقية لمنتجاتها المتنوعة، وتشجيع الإنتاج الأسري.يذكر أن مبادرة " كن منتجاً " مقامة على الواجهة البحرية للمحافظة وتستمر حتى العشرين من شهر رمضان المبارك.// انتهى //15:22ت م0072