القاهرة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من إشعال الموقف في المسجد الأقصى، محملاً المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تُمارس عدواناً خطيراً على الفلسطينيين وعلى حقهم في إقامة الشعائر داخل الأقصى في شهر رمضان المبارك.وأكد أبو الغيط، فى بيان له اليوم، أن الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين تُمثل استمراراً لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الإسرائيلية بهدف تقسيم الأقصى مكانياً وزمانياً، معربًا عن تضامنه مع المقدسيين والفلسطينيين الذين يتصدون بصمودهم لمحاولات تهويد الأقصى، ولمساعي زعزعة الوضع القائم فيه، بالمخالفة للقانون الدولي.ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته إزاء هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مُشدداً على أن حق العبادة كفله القانون الدولي، وأن الاعتداءات والاعتقالات الإسرائيلية لن تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم، ولن تنزع عن الأقصى هويته العربية الإسلامية.// انتهى //15:24ت م0073