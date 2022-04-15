بيش 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسدشّن محافظ بيش الدكتور تريحيب آل حفيظ ومدير مكتب تعليم بيش هادي الأثلاوي أمس، النسخة الثالثة من دوري المدارس 2022 ، الذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم.واطلع المحافظ ، على تفاصيل الدوري الذي يقام بمشاركة أكثر من 746 طالبًا من خلال 55 فريقًا يمثلون 28 مدرسة، من مراحل التعليم الابتدائي " الصف السادس فقط " والمتوسط والثانوي، كواحد من المشروعات الوطنية الهادفة لتلبية احتياجات الطلاب واستثمار أوقاتهم وطاقاتهم.يذكر أن مشروع دوري المدارس الذي اطلقته وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم يهدف إلى تمكين جيل اليوم من صناعة إنجازات لمستقبل الرياضة السعودية ليتواكب مع رؤية 2030، وذلك من خلال اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس ورعايتها لتكون نواة للمنتخبات الوطنية ،ويقام دوري المدارس في جميع مدن ومحافظات ومناطق المملكة.// انتهى //15:47ت م0076