رام الله 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأدى عشرات آلاف المواطنين من مدينة القدس المحتلة وداخل أراضي الـ48، ومن الضفة الغربية، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اعتداءات الاحتلال التي رافقت صلاة فجر اليوم.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية، تقديراتها بأن خمسين ألفا أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان .وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال بعد انسحابها من المسجد الأقصى فرضت إجراءات مشددة في محيطه، وأغلقت كافة الشوارع والطرق والأحياء المتاخمة للبلدة القديمة من القدس.// انتهى //16:10ت م0077