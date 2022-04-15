عرعر 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسعالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية أكثر من 19 ألف متر مربع من تشققات الشوارع وصيانة 4127 متراً طولياً من البلدوات خلال الربع الأول من عام 2022م .كما نفذت أمانة المنطقة خلال الفترة أعمال دهان 6000 مطب صناعي وتخطيط 17000 متر مسطح من الشوارع والطرق وتنظف وصيانة 21 كيلو متراً من خطوط التصريف والقنوات وصيانة 2041 عمود إنارة.ويأتي ذلك ضمن حملة "صور وأرسل" لمعالجة التشوه البصري وتطوير منظومة القطاع البلدي في معالجة جميع أشكال التشوه البصري بمشاركة أفراد المجتمع في تقديم البلاغات عبر تطبيق بلدي.// انتهى //16:17ت م0079