بروكسل 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسقال الاتحاد الأوروبي إنه يتابع بقلق بالغ التصعيد الأخير في أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والاشتباكات في المسجد الأقصى صباح اليوم .وأوضح المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، في بيان له أن العنف يجب أن يتوقف على الفور، مضيفاً أنه يجب منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين كأولوية، كما يجب احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة احتراماً كاملاً.وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته لجميع الأطراف للمشاركة في جهود خفض التصعيد.// انتهى //16:23ت م0081