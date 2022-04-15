الحديدة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 13.709 مستفيدين، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 29 مارس 2022م.وراجع عيادة الباطنية 890 فردا، وعيادة الطوارئ 1.782 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 356 حالة، وعيادة الأطفال 368 طفلا، وعيادة التحصين 21 فردا،وعيادة الوبائيات 276 فردا، وعيادة التوليد 4 حالات، وعيادة الفحص المخبري 4.856 فردا، فيما صُرفت الأدوية لـ 4.426 فردا، وعيادة الجراحة والتضميد 4 أفراد، وعيادة التوعية والتثقيف 718 فردا، واستفاد من قسم الإحالة الطبية 8 مرضى.وفي الخدمات المرافقة استفاد 1.500 شخص من قسم الرعاية الصحية، و 14 مستفيدا من قسم نقل الدم، واستقبل قسم التنويم 4 حالات.// انتهى //16:55ت م0082