حجة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 732 مستفيدا، خلال المدة من 23 حتى 29 مارس 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 129 مريضا، وعيادة الطوارئ 23 فردا، عيادة الباطنية 194 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 14 حالة، كما تم صرف الأدوية لـ 366 شخصا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 6 أشخاص ، وقسم التوعية والتثقيف 5 مستفيدين.وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 65 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات// انتهى //16:58ت م0083