اجتماعي/ العيادة الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عزلة الدير بحجة تقدم خدماتها لـ 732 مستفيداً خلال أسبوع
الجمعة 1443/9/14 هـ الموافق 2022/04/15 م واس
حجة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واس
قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 732 مستفيدا، خلال المدة من 23 حتى 29 مارس 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 129 مريضا، وعيادة الطوارئ 23 فردا، عيادة الباطنية 194 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 14 حالة، كما تم صرف الأدوية لـ 366 شخصا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 6 أشخاص ، وقسم التوعية والتثقيف 5 مستفيدين.
وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 65 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات
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16:58ت م
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