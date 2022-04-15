شبوة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 86 طنًا و670 كيلو غرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 4,860 فردًا.ويأتي توزيع هذه المساعدات للتخفيف من معاناة الأسر الأشد ضعفًا في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //17:03ت م0086