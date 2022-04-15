اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 86 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية بيحان بشبوة
الجمعة 1443/9/14 هـ الموافق 2022/04/15 م واس
شبوة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 86 طنًا و670 كيلو غرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 4,860 فردًا.
ويأتي توزيع هذه المساعدات للتخفيف من معاناة الأسر الأشد ضعفًا في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق.
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17:03ت م
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