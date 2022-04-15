مكة المكرمة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسحصل مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة على التميز نسبة ١٠٠ ٪ في مؤشر الالتزام بالسلامة الدوائية خلال شهر مارس من عام2022 م وفقاً لمؤشر السلامة الدوائية الذي تصدره وزارة الصحة لتعزيز الجوانب الوقائية والسلامة الدوائية.كما يعد مستشفى الولادة والأطفال من أكبر المستشفيات بالمنطقة المتخصصة في مجال النساء والتوليد والأطفال حيث جرى خلال العام تطوير وتحسين الخدمات الطبية في الأقسام المختلفة للمستشفى كما حصل المستشفى على عدة إعتمادات كسباهي والأيزو وحصل أيضاً في بعض الأقسام على عدة اعتمادات.يذكر أن برنامج السلامة الدوائية يهدف إلى الوقاية من حدوث الأخطاء الدوائية أو التأثيرات العكسية للأدوية.// انتهى //17:05ت م0087