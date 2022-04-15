المدينة المنورة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واستشهد أسواق الخضار والفاكهة واللحوم بالمدينة المنورة مع انتصاف شهر رمضان المبارك، إقبالًا من الأهالي والمقيمين؛ لشراء احتياجاتهم من الخضار والفواكه إضافة إلى اللحوم .ورصدت عدسة "واس" وفرة كبيرة من مختلف الأنواع والأصناف مع حركة شرائية نشطة من المتسوقين وسط جهوداً رقابية من الجهات المعنية لرصد المخالفات والتأكد من تقيّد نقاط البيع بالأنظمة والتعليمات المقرّرة.// انتهى //17:09ت م0090