عام / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار رعدية علي منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1443/9/14 هـ الموافق 2022/04/15 م واس
المدينة المنورة ١٤ رمضان 1443 هـ الموافق ١٥ أبريل 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطاراً رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات اليتيمة ووادي الفرع والمهد والحناكية.
وبين المركز أن الحالة تبدء الساعة الواحد من مساء اليوم وتستمر حتى التاسعة مساء.
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17:17ت م
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