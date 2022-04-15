المدينة المنورة ١٤ رمضان 1443 هـ الموافق ١٥ أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطاراً رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات اليتيمة ووادي الفرع والمهد والحناكية.وبين المركز أن الحالة تبدء الساعة الواحد من مساء اليوم وتستمر حتى التاسعة مساء.// انتهى //17:17ت م0091