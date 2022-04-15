دكا 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3,000 سلة إطعام رمضانية في مخيمات اللاجئين الروهينجا بمنطقة كوكس بازار في جمهورية بنغلاديش، استفاد منها 15,000 فرد.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز للاجئين الروهينجا لتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف بيئات اللجوء.// انتهى //17:17ت م0092