عدن 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 34 طنًا و240 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في محافظة صعدة، استفاد منها 1,920 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021- 2022م الذي يُنفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //17:18ت م0093