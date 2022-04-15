نيامي 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 240 سلة غذائية رمضانية في مدينتي دوسو دبوري ودوسو هنم بنو بجمهورية النيجر، استفاد منها 1.200 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للمحتاجين في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //17:41ت م0098