الرياض 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأطلقت مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مبادرة غيث في نسختها الثالثة.وتهدف المبادرة إلى تطوير وتعزيز كفاءة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم العديد من الدورات والبرامج التدريبية، بالإضافة للاستشارات النفسية الاجتماعية التي يقوم عليها فريق متخصص طوال الشهر.وأقامت "سعي" أمس ضمن المبادرة أمسية رمضانية بعنوان استشعار النعم، تطرقت إلى أهمية استشعار النعم، وإلى حياة الرسول صلى الله وعليه وسلم التي تحوي دروساً كثيرة في شتى المجالات.// انتهى //18:56ت م0100