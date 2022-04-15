الجزائر 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسرحبت الجزائر بأداء اليمين من قبل الأعضاء المنتخبين حديثا في غرفتي البرلمان الصومالي، فيما أدانت بـ "شدة" الهجوم الإرهابي الذي وقع في نفس اليوم بالقرب من مكان المراسم.وأضاف بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم، أن "تزامن التقدم الملحوظ المتمثل في إجراء الانتخابات بشكل فعلي مع استمرار ظاهرة الإرهاب، يظهر بوضوح تعقيدات الوضع في الصومال".وأعربت الجزائر عن "أملها في أن تتواصل عملية التجديد الديمقراطي الجارية و أن تكلل بنجاح عبر انتخاب رئيس جمهورية الصومال الاتحادية".// انتهى //19:34ت م0101