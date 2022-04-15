الطائف 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسمع حلول العشر الوسطى من شهر رمضان المبارك تستقبل ميقاتا قرن المنازل ووادي محرم بمحافظة الطائف هذه الأيام وفود المعتمرين وهم في طريقهم إلى المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.وكالة الأنباء السعودية تجولت في الميقاتين ورصدت جاهزية المرافق التابعة لها من وحدات سكنية، ومواقف للسيارات ومحال لبيع الإحرام وما يلزم المعتمر، ومقار للجهات الحكومية الرقابية منها والخدمية.وتتنوع رغبات سالكي الطريق إلى الحرم المكي الشريف ما بين طريق السيل / مكة المكرمة، أو من خلال طريق الهدا / جبل الكر الذي يقتصر المسافة عبر هذا المحور بمسافة 70 كيلو متراً عن المسجد الحرام ولذلك يفضله الكثير من جموع المعتمرين.من جانبها عملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف على تهيئة مسجدي ميقاتي قرن المنازل ووادي محرم، لخدمة معتمري بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك وعلى مدار الساعة .// انتهى //19:38ت م0104