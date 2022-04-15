الرباط 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.21 %، مسجلا 12.999,31 نقطة.كما ارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.23 % ليستقر عند 1.054,16 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.09 % مسجلا 978,85 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 161,99 مليون درهم مغربي، في الوقت الذي تجاوزت فيه رسملة البورصة 676,13 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:42ت م0105