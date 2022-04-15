تبوك 14 رمضان 1443هـ الموافق 15 أبريل 2022م واساستقبلت مسالخ مدينة تبوك منذ بداية شهر رمضان 4 آلاف ذبيحة، شملت الأغنام، والأبقار، والإبل.وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك أن الفرق الرقابية بالفرع كثفت جهودها في المسالخ التابعة لها خلال شهر رمضان، من خلال العمل على رفع مستوى التدابير الاحترازية، ورفع الطاقة الاستيعابية لتفادي طول الانتظار, مشيرةً إلى أن إجمالي عدد المذبوحات في المسالخ من بداية شهر رمضان المبارك حتى أمس, بلغت 4760 رأساً من الإبل والبقر والضأن والماعز.وأضاف أنه تم إتلاف 6 ذبائح كلياً لعدم صلاحيتها و 718 ذبيحة إتلافاً جزئيا, مؤكداً استمرار جولات الفرق الرقابية اليومية للمسالخ في المنطقة؛ للتأكد من تطبيقها "البروتوكولات" الوقائية في عملية الذبح، والعمل بالإجراءات الاحترازية.// انتهى //20:56ت م0111