الرياض 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسزار معالي وزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية عبد الله محمد نور، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حيث كان استقباله والوفد المرافق له لدى وصولهم مقر الجامعة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان،وعددٌ من المسؤولين.وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون بين الجامعة ووزارة الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية الصومالية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وقام معالي الوزير بجولة على مرافق الجامعة العلمية المختلفة،مستمعاً إلى شرح من القائمين على هذه المرافق عن المناشط التي تنفذها لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية العربية وتطوير قدرات منتسبيها وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال العلوم الأمنية، وذلك من خلال البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية التي تواكب التطورات العلمية والندوات والمؤتمرات،وكذلك دورها في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي من خلال العلاقات والتعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة،إضافة إلى جهود الجامعة في مجال الدراسات والبحوث والإصدارت العلمية في التخصصات الأمنية والعدلية والاجتماعية التي بلغت أكثر من (670) إصداراً.وأعرب وزير الأمن الداخلي الصومالي في ختام الزيارة عن تقديره لما تقوم به الجامعة من جهود لخدمة الأجهزة الأمنية العربية، مشيداً بدورها في تحقيق الأمن العربي والإقليمي، ومؤكدًا رغبة المؤسسات الأمنية الصومالية في تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي والبحثي مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.// انتهى //21:02ت م0112