الدوحة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسدانت واستنكرت دولة قطر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقالهم داخله، عادةً ذلك استفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وفي شهر رمضان المبارك، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.وشددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم- على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه الكامل في ممارسة لشعائره الدينية دون قيود ، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //21:27ت م0115