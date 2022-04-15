المدينة المنورة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسدشَّنت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية الخدمات الجديدة لمركز رعاية الأطفال التائهين بالمسجد النبوي، بحضور مستشار وكيل الرئيس للشؤون التنفيذية بوكالة الرئاسة للمسجد النبوي الدكتور عبد العزيز الأيوبي.وأوضحت الجمعية أنها استفادت من فترة إيقاف ومنع العوائل من اصطحاب الأطفال إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال العمل على تطوير المركز وتوفير خدمات نموذجية، يقوم عليها موظفات دائمات متخصصات في رياض الأطفال يعملون على مدار الـ 24 ساعة.يُذكر أن المركز قدم خلال العام 2019 أكثر من 82 ألف خدمة موزعة على الرعاية والعناية بالأطفال التائهين بعدد 13,975 طفلاً، وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال بعدد 29,260 هديةً، وطباعة وتوزيع أساور الأطفال باسم الطفل ورقم ولي أمره بعدد 14,828 أسورةً، بالإضافة إلى إرشاد التائهين النبوي بعدد 20,643 تائهًا، وإيصال المسنات إلى مساكنهم بعدد 3,354 مسنة.// انتهى //21:48ت م0116