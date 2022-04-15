جدة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسقبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الأردنية ومواطن، نفذا حوادث جنائية في عدة مناطق، تمثلت في نشر إعلانات في موقع إلكتروني لسلع مختلفة بمبالغ مغرية، باستخدام معرفات بأرقام هواتف لا تعود لهما، والاحتيال على ضحاياهما بطلب تحويل مبلغ الشراء على حساب بنكي، ثم إغلاق الإعلان، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //22:34ت م0123