جدة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال.وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا ترو أي مكروه ".// انتهى //22:52ت م0125