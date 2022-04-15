جدة 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال.وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل ".// انتهى //22:52ت م0126