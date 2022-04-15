سياسي / باكستان تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية
الجمعة 1443/9/14 هـ الموافق 2022/04/15 م واس
إسلام آباد 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واس
أعربت باكستان عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان اليوم - :" إن هذا الاعتداء المدان للغاية على المصلين ، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك ، هو انتهاك صارخ لجميع الأعراف الإنسانية، وقوانين حقوق الإنسان، وأن تصعيد القوات الإسرائيلية للعنف في الأراضي الفلسطينية أمر مؤسف للغاية " .
وأكدت باكستان دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، داعيةً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أرواح الفلسطينيين الأبرياء، ودعم القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
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23:06ت م
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