إسلام آباد 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسأعربت باكستان عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.وقالت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان اليوم - :" إن هذا الاعتداء المدان للغاية على المصلين ، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك ، هو انتهاك صارخ لجميع الأعراف الإنسانية، وقوانين حقوق الإنسان، وأن تصعيد القوات الإسرائيلية للعنف في الأراضي الفلسطينية أمر مؤسف للغاية " .وأكدت باكستان دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، داعيةً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أرواح الفلسطينيين الأبرياء، ودعم القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.// انتهى //23:06ت م0128