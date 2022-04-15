الدمام 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واستغلب فريق السد القطري على نظيره الوحدات الأردني بخمسة أهداف مقابل هدفين 5-2، في المباراة التي جمعتمها اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرفع السد رصيده لـ 4 نقاط، فيما بقي رصيد الوحدات عند نقطة.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الخامسة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //23:36ت م0130