رياضي / دوري أبطال آسيا 2022: السد القطري يتغلب على الوحدات الأردني
الجمعة 1443/9/14 هـ الموافق 2022/04/15 م واس
الدمام 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واس
تغلب فريق السد القطري على نظيره الوحدات الأردني بخمسة أهداف مقابل هدفين 5-2، في المباراة التي جمعتمها اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.
وبهذه النتيجة يرفع السد رصيده لـ 4 نقاط، فيما بقي رصيد الوحدات عند نقطة.
يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الخامسة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.
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23:36ت م
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