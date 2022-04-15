رياضي / دوري أبطال آسيا 2022: الشارقة الإماراتي والريان القطري يتعادلان إيجابياً
الجمعة 1443/9/14 هـ الموافق 2022/04/15 م واس
الرياض 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واس
تعادل فريقا الشارقة الإماراتي والريان القطري إيجاباً بهدف لهدف 1-1، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريقين لـ 4 نقاط بالتساوي.
يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الأولى، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.
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23:37ت م
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