الرياض 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واستعادل فريقا الشارقة الإماراتي والريان القطري إيجاباً بهدف لهدف 1-1، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريقين لـ 4 نقاط بالتساوي.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الأولى، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //23:37ت م0132