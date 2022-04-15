كوناكري 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية غينيا كوناكري محمد بيافوقي، اختتمت أمس أعمال المسابقة الوطنية للقرآن الكريم وحفظه وتجويده وتفسيره، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون الدينية بجمهورية غينيا كوناكري.وأعرب دولته في كلمته خلال الحفل المعد بالمناسبة، عن الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على دعم المسابقة، منوهاً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين.من جانبه عبر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، عن الشكر لأعضاء اللجان، والتهنئة للفائزين بمختلف أفرع المسابقة.وفي الختام أعلن عن الفائزين في المسابقة البالغ عددهم أربعين فائزاً وفائزة من أصل 250 متسابقاً.حضر الحفل وزير الشؤون الدينية الغيني ونائبه، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية غينيا كوناكري وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، وعدد من المسؤولين.// انتهى //23:46ت م0133