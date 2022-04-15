الرياض 14 رمضان 1443 هـ الموافق 15 أبريل 2022 م واسنجح متسابقان من إيران وتركيا في إكمال عدد المتأهلين إلى مرحلة نصف نهائي مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، ليصبح مجموع المتسابقين المشاركين في المرحلة قبل الأخيرة 12 متسابقًا، بواقع 6 متسابقين لفرع التلاوة، و6 آخرين لفرع الأذان.وكان القارئ الإيراني سيد جاسم موسوي آخر المتأهلين بفرع التلاوة إلى مرحلة نصف النهائي بعد مغادرة منافسه الليبي عصام عبد الحفيظ الرباعي، بينما كان المؤذن التركي ألبجان جليك آخر المؤذنين المنضمين إلى قائمة متسابقي نصف النهائي بعد خروج منافسه إبراهيم الزهراني من المسابقة.ويقضي نظام المسابقة في مرحلتها نصف النهائية بتنافس 6 متسابقين في كل حلقة من حلقات المرحلة، وتأهل 4 متسابقين من كل حلقة، ويصبح مجموع المنتقلين إلى تنافسات النهائي 8 متسابقين، منقسمين بين فرعي التلاوة والأذان.// انتهى //23:51ت م0134